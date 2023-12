Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto erfasst Radfahrer (12.12.2023)

Hüfingen (ots)

Ein Leichtverletzter ist die Bilanz eines Unfalls, den ein Autofahrer am Dienstag gegen 12 Uhr auf der Donaueschinger Straße verursacht hat. Ein 62-jähriger Chrysler-Fahrer fuhr von einem Tankstellengelände auf die Donaueschinger Straße und erfasste einen 41-Jährigen, der in diesem Moment mit einem E-Bike auf dem Gehweg vorbeiradelte. Der Radfahrer prallte gegen den rechten Kotflügel des Autos und zog sich leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell