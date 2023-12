POL-MI: Kind in Oberbauerschaft angefahren

Hüllhorst (ots) - Als am Dienstagmorgen gegen acht Uhr eine 52 Jahre alte Opel-Fahrerin die Alte Straße in Fahrtrichtung der Niedringhausener Straße (B 239) befuhr, kam ihr auf gerader Strecke kurz nach der Einmündung Alter Salzweg ein Kleinlaster mit Planenaufbau entgegen. Von dessen Ladefläche, so die Angaben, ragte seitlich ein länglicher Gegenstand hervor, der den Wagen der Hüllhorsterin schließlich ...

