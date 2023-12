Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Frau mit Messer bedroht - 22-Jähriger unter Tatverdacht

Bad Oeynhausen (ots)

Einen schnellen Ermittlungserfolg kann die Polizei nach einer Raubstraftat vermelden. Ein 22-Jähriger steht fortan als mutmaßlicher Täter im Fokus der Ermittlungen.

Als eine 55-Jährige aus Bad Oeynhausen am Mittwoch gegen 9.15 Uhr zu Fuß auf dem Rad-/ Gehweg entlang der Werre unterwegs war, kam ihr kurz vor der Weserbrücke nahe der Straße "Zur Werremündung" eine männliche Person entgegen und forderte sie mit vorgehaltenem Messer auf, Geld und Wertgegenstände auszuhändigen. Als die Frau daraufhin lautstark um Hilfe rief, flüchtete der Kriminelle in Richtung eines Sportvereins. Die Frau verständigte die Polizei.

Die entsandten Gesetzeshüter konnten an der Einmündung Adam-Opel-Straße / Vlothoer Straße schließlich einen polizeibekannten Mann antreffen und kontrollieren. Bei der Überprüfung des 22-Jährigen ergab sich ein entsprechender Tatverdacht. So konnten bei dem augenscheinlich deutlich unter Einfluss berauschender Substanzen stehenden Bad Oeynhausener mehrere Messerklingen und auch Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden. Daraufhin wurde der Mann der Polizeiwache in der Blücherstraße zugeführt, wo sich sein gesundheitlicher Zustand verschlechterte. Daraufhin forderten die Beamten eine Rettungswagenbesatzung an, die den Mann ins örtliche Krankenhaus einlieferte. Hier erfolgte die Entnahme einer Blutprobe. Nun erwartet ihn ein umfangreiches Ermittlungsverfahren.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell