POL Schwaben Nord: Auto verkratzt

Augsburg (ots) - BAB A8 / AS Adelzhausen / FR München - Am vergangenen Sonntag (18.06.2023) kontrollierte eine Zivilstreife der Verkehrspolizei Augsburg eine 34-jährige Pkw-Fahrerin auf der A8. Gegen 11.30 Uhr fuhr die 34-Jährige dem zivilen Streifenwagen bei einer Geschwindigkeit von 160km/h mehrmals sehr dicht auf. Dies dokumentierten die Beamten per Video und kontrollierten die Pkw-Fahrerin. Hier wurde der ...

mehr