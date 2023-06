POL Schwaben Nord: Brand eines Pkws

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am gestrigen Montag (19.06.2023) kam es zu einem Unfallgeschehen in der Stadtbachstraße. Gegen 16.45 Uhr befuhr ein Bus die linke Spur der Stadtbachstraße. Hier bremste der Busfahrer aufgrund einer Verkehrssituation stark ab, sodass eine Frau im Bus stürzte. Sie gab vor Ort an unverletzt zu sein und entfernte sich von der Unfallstelle. Die Polizei sucht nun diese Frau. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der ...

mehr