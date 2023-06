POL Schwaben Nord: Sicherheitsabstand ?

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am gestrigen Montag (19.06.2023) geriet ein Pkw im Meister-Veits-Gäßchen in Brand. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Gegen 15.45 Uhr parkte der 68-jährige Pkw-Fahrer seinen VW-Bus im Meister-Veits-Gässchen, als der Pkw Feuer fing. Der 68-Jährige konnte sich in Sicherheit bringen. Das Feuer griff schließlich auf ein davor und dahinter befindliches Fahrzeug und auf eine angrenze ...

