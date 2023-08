Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Kripo sucht Zeugen: Unbekannter zeigt den "Hitlergruß"; Mehrere Autos aufgebrochen ; Außenfassade einer Schule besprüht; Zwei Verletzte nach Brand eines Einfamilienhauses und mehr

Bereich Offenbach

1. Kripo sucht Zeugen: Unbekannter zeigt den "Hitlergruß" - Offenbach

(jm) Ein Zeuge meldete am Montag in der Senefelderstraße einen Fußgänger, der angeblich mehrfach den rechten Arm ausgestreckt haben soll. Gegen 13.55 Uhr war der 30 bis 40 Jahre alte und 1,70 Meter große Mann auf der Senefelderstraße in Richtung Stadtmitte unterwegs. Im weiteren Verlauf soll der Mann mit kurzen Haaren an der Seite und einem Zopf mehrfach den "Hitlergruß" gezeigt haben. Er trug ein beiges T-Shirt, eine kurze braune Hose sowie schwarze Schuhe. Auffällig waren narbenähnliche Verletzungen im Gesicht. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie der Volksverhetzung aufgenommen. Weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kripo in Offenbach zu melden.

2. Mehrere Autos aufgebrochen - Heusenstamm

(jm) Autoknacker waren in der Nacht zum Dienstag in Heusenstamm unterwegs: Zwischen 19 und 10 Uhr verschafften sich die Diebe auf bislang unbekannte Weise in der Königsberger Straße (20er-Hausnummern) und in der Breslauer Straße (40er-Hausnummern) jeweils zu einem geparkten Fahrzeug Zugang. Aus einem schwarzen VW Multivan bauten die Täter das feste Navigationssystem aus. Aus dem in der Breslauer Straße geparkten grünen BMW Mini Cooper entfernten die Diebe das Display samt Bedienteil. Zudem kam es in der Zeit zwischen Sonntag (20.30 Uhr) und Dienstag (17 Uhr) in der Breslauer Straße im Bereich der 30er-Hausnummern zu einem weiteren Aufbruch. Die Unbekannten hatten das Lenkrad eines geparkten Audi Q5 gestohlen. Ob es sich in den drei Fällen um dieselben Täter handelt, ist nun Gegenstand der Ermittlungen des Fachkommissariats 22 in Offenbach. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

3. Wer beschädigte den schwarzen Mercedes? - Seligenstadt

(cb) Am Donnerstag kam in der Babenhäuser Straße (20er Hausnummern) zwischen 14 und 19 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein schwarzer Mercedes, welcher am Straßenrand geparkt war, vermutlich durch ein Fahrzeug mit Anhängerkupplung beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete vom Unfallort, ohne sich um entstanden Schaden von ungefähr 1.500 Euro zu kümmern. Die Polizei in Seligenstadt sucht Zeugen und bittet diese, sich unter der Rufnummer 06182 89300 zu melden.

4. Täter gesucht - Mehrere Autos mit Farbe besprüht - Dietzenbach

(cb) Nach ersten Erkenntnissen besprühte ein bisher unbekannter Täter am Dienstagabend, gegen 21.30 Uhr, innerhalb weniger Minuten mehrere Fahrzeuge mit pinker Farbe. Die Autos waren auf dem Gelände eines Autohauses in der Paul-Brass-Straße (einstellige Hausnummern) abgestellt. Der Mann hat eine schlanke Statur, ist 1,60 bis 1,85 Meter groß und war zum Tatzeitpunkt mit einem hellen Maleranzug bekleidet. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 45.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-5100 entgegen.

Bereich Main-Kinzig

1. Zeugensuche: Außenfassade einer Schule besprüht - Hanau/Lamboy

(jm) Unbekannte haben in der Zeit zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen die Außenfassade einer Schule im Akazienweg besprüht. Die Täter beschmierten die Wand mit einem drei mal ein Meter großem Graffiti. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 500 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Verdachts der Sachbeschädigung und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06181 9010-0.

2. Alleinunfall: 27-jährige Fahrerin verletzt - Gemarkung Niederdorfelden

(jm) Am Dienstagabend ereignete sich auf der Landesstraße 3205 ein Alleinunfall, bei dem eine 27-Jährige verletzt wurde und zur weiteren medizinischen Untersuchung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus kam. Kurz nach 19 Uhr war die Frau mit einem VW Golf von Niederdorfelden in Fahrtrichtung Maintal-Bischofsheim unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen kam sie aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam auf einem Feld zum Stehen. Dabei wurde die 27-Jährige unter anderem an der Schulter verletzt. Am Fahrzeug entstand wohl Totalschaden. Die Polizei schätzt den Schaden auf 10.000 Euro. Die Landstraße war für rund eine Stunde gesperrt.

3. Zwei Verletzte nach Brand eines Einfamilienhauses - Linsengericht

(cb) Ein Schaden von schätzungsweise 5.000 Euro entstand am Dienstagabend gegen 19 Uhr bei einem Wohnhausbrand in der Straße "Am alten Rathaus" (einstellige Hausnummern). Einer der Hausbewohner wurde wegen der erlittenen Brandverletzungen mit dem Rettungshubschrauber ihn eine Spezialklinik verbracht. Die zweite Person wurde mit einer Rauchvergiftung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Brandursache ist bislang noch unklar, die Brandursachenermittler der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen.

