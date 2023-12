POL-PIBIN: Illegale Abfallentsorgung, hier Ablegen von Altreifen

Bingen (ots) - Im Zeitraum vom 11.12.2023, 20:00 Uhr - 12.12.2023, 08:15 Uhr wurde, durch bislang unbekannte Täter, in der Holzhauserstraße 16 in Bingen am Rhein die Scheibe eines Kraftfahrzeuges eingeschlagen. Die mutmaßlichen Tatverdächtigen entwendeten vier Paar Adidas Schuhe sowie Kleingeld in Höhe von 10-20 Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bingen ...

