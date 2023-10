Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Ladendieb ermittelt

Am Sonntag stahl ein 26-Jähriger in Biberach Tabakwaren und drohte dem Verkäufer.

Ulm (ots)

Gegen 10.45 Uhr betrat der 26-Jährige eine Tankstelle in der Hans-Liebherr-Straße. Dort verlangte er nach einer Stange Zigaretten. Die bekam er vom Verkaufspersonal und verließ damit fluchtartig den Verkaufsraum. Bezahlt hatte er nicht, weshalb der Verkäufer die Verfolgung aufnahm. Im Stettinweg in einem Vorgarten konnte der Dieb von dem Zeugen gestellt werden. Der 26-Jährige nahm einen faustgroßen Stein in die Hand und drohte dem Verfolger. Der handelte richtig und verständigte die Polizei. Anschließend flüchtete der zunächst Unbekannte in ein angrenzendes Wohngebäude. Dort konnte der Mann allerdings nicht mehr durch die Polizei festgestellt werden. Ermittlungen zufolge soll es sich um einen 26-Jährigen handeln. Den erkannte ein weiterer Zeuge, der sich zur Tatzeit in dem Verkaufsraum aufgehalten hatte. Den 26-Jährige erwartet nun eine Anzeige wegen räuberischem Diebstahl.

++++2132615(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

