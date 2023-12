Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrskontrolle mit falschen Personalien

Bingen (ots)

Am 12.12.2023 führte eine Streife der PI Bingen gegen 01:25 Uhr eine Verkehrskontrolle mit einem Kleinwagen nahe des Kreisverkehrs Hitchinstraße / Schultheis-Kollei-Straße in Bingen durch. Der 49-jährige Fahrzeugführer konnte keinen Führerschein und keine Identitätspapiere vorlegen. Mit dem von ihm angegeben Personalien konnte ein vorhandener Führerschein zunächst nachvollzogen werden. Der Fahrer wirkte allerdings durchgängig nervös und teilweise sprunghaft in seinem Verhalten. Es ergab sich angesichts dessen für die eingesetzte Streife sehr schnell der Eindruck einer möglichen Drogenbeeinflussung. Bei der weiteren Sachverhaltsaufklärung konnten im Fahrzeug Dokumente aufgefunden werden, die zur wahren Identität des Fahrers führten. Gegen diesen bestand eine behördliche Entziehung der Fahrerlaubnis, er war also nicht im Besitz eines Führerscheins. Die Weiterfahrt wurde untersagt und dem Fahrer zur Klärung der Drogenbeeinflussung eine Blutprobe entnommen. Der Fahrer wird sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, wahrheitswidriger Angaben zu seiner Person, sowie dem Verdacht des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell