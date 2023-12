Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Diebstahl aus Personenkraftwagen

Bingen (ots)

Im Zeitraum vom 11.12.2023, 20:00 Uhr - 12.12.2023, 08:15 Uhr wurde, durch bislang unbekannte Täter, in der Holzhauserstraße 16 in Bingen am Rhein die Scheibe eines Kraftfahrzeuges eingeschlagen. Die mutmaßlichen Tatverdächtigen entwendeten vier Paar Adidas Schuhe sowie Kleingeld in Höhe von 10-20 Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bingen am Rhein zu melden. Schließen Sie Fenster, Türen, Kofferraum, Schiebedach, Tankdeckel/-klappe, auch wenn Sie sich nur kurz vom Fahrzeug entfernen. Denken Sie auch daran, das Dach Ihres Cabrios zu verschließen. Und schließen Sie das Fahrzeug ab. Tipps zum Schutz vor Diebstahl rund ums Kraftfahrzeug gibt die Polizei unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/.

