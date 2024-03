Polizei Hagen

POL-HA: Schwerer Raub bei Verkaufsgeschäft - Tatverdächtige aus Lüdenscheid gehen in Untersuchungshaft

Hagen-Altenhagen/Lüdenscheid (ots)

Nachdem sich am Samstagnachmittag (09.03.2024) in Altenhagen ein schwerer Raub unter Vorhalt einer Schusswaffe und eines Messers ereignet hat, nahmen Beamte der Hagener Polizei am vergangenen Wochenende in Lüdenscheid drei Tatverdächtige vorläufig fest. Für 13.30 Uhr verabredete sich ein 38-jähriger Mann aus Gütersloh im Bereich der Treppenstraße für ein Kaufgeschäft. Dabei wollte er E-Zigaretten für einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag bei einem ihm unbekannten Mann kaufen. Bei dem Treffen zog der Unbekannte nach derzeitigem Ermittlungsstand plötzlich ein Messer und eine Schusswaffe und bedrohte den 38-Jährigen damit. Dieser gab sein Bargeld sofort heraus. Anschließend floh der Täter mit seiner Beute und in Begleitung von zwei weiteren männlichen Personen vom Tatort. Bei dem Überfall blieb das Opfer unverletzt. Umfangreiche polizeiliche Ermittlungen und Fahndungsmaßnahmen führten dazu, dass Beamte des zivilen Einsatztrupps der Hagener Polizei am gleichen Tag, gegen 20.00 Uhr, zwei 29 Jahre und 33 Jahre alte Tatverdächtige in Lüdenscheid vorläufig festnehmen konnten. Dabei wurden sie durch Beamte des Märkischen Kreises unterstützt. Weitergehende intensive Ermittlungen einer sofort durch das zuständige Kriminalkommissariat 13 eingerichteten Ermittlungsgruppe der Hagener Kripo führten zu dem dritten Tatverdächtigen. Hierbei handelt es sich um einen 31-jährigen Mann aus Lüdenscheid. Diesen nahmen Kripobeamte am Sonntagnachmittag vorläufig fest. Auf Antrag der Hagener Staatsanwaltschaft ordnete eine Haftrichterin am Sonntagnachmittag Untersuchungshaft gegen zwei der Festgenommenen an. Der dritte Täter wird im Verlauf des heutigen Tages vorgeführt. Bei den Festnahmen konnten große Teile der Beute aufgefunden werden. Die weiteren Ermittlungen zu den näheren Umständen der Tat dauern an. (sch)

