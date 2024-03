Polizei Hagen

POL-HA: Frau nach Randale in Kneipe durch Polizisten in Gewahrsam genommen

Hagen-Mitte (ots)

Polizisten nahmen am Sonntag (10.03.) eine 42-Jährige in Gewahrsam, die in einer Kneipe in der Hochstraße randalierte. Gegen 1.15 Uhr verständigten Mitarbeiter die Polizei. Die Frau habe stark alkoholisiert mehrfach Streit mit anderen Personen angefangen, deshalb sei sie des Lokals verwiesen worden. Daraufhin habe sie nach einem Glas gegriffen und dieses auf die Straße geworfen. Auch nach Eintreffen der Polizei verhielt sich die Randaliererin weiter renitent. Sie war aggressiv und sperrte sich gegen die Maßnahmen der Streifenwagenbesatzung. Die Beamten nahmen die Frau zur Verhinderung von Straftaten in Gewahrsam. Während des Transportes zum Streifenwagen ließ sich die 42-Jährige in den Armen der Polizisten hängen und bewegte sich nicht eigenständig vorwärts. Auch im Gewahrsam zeigte sie das gleiche Verhalten. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert in Höhe von über 1,8 Promille. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell