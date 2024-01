Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Inzlingen: Vorfahrtsverletzung am Inzlinger Kreuz - zwei Verletzte - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Montag, 15.01.2024, kurz vor 09.00 Uhr, bog der 63 Jahre alte Fahrer eines Kleinbusses am "Inzlinger Kreuz" von der Kreisstraße 6332 nach links auf die Bundesstraße 316 in Richtung Lörrach ab und übersah dabei einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten 57-jährigen Pkw-Fahrer, welcher mit einem Fahrzeughänger die Bundesstraße 316 aus Richtung Lörrach kommend befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der 57-jährige Pkw-Fahrer sowie ein 21-jähriger Mitfahrer in dem Kleinbus wurden leicht verletzt. Beide Verletzte wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Der Fahrer des Kleinbusses sowie drei weitere Mitfahrer blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt.

Aufgrund unterschiedlicher Angaben der Beteiligten sucht die Verkehrspolizei Weil am Rhein Zeugen, welche den Verkehrsunfall beobachteten. Diese mögen sich bitte bei der Verkehrspolizei, Telefon 07621 98000, melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell