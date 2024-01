Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Am helllichten Tag Pkw-Scheiben eingeschlagen

Freiburg (ots)

Am Montag, 15.01.2024, in dem Zeitraum zwischen 15.00 Uhr bis 15.40 Uhr, wurden an einem weißen Seat Alhambra zwei Fahrzeugscheiben von einem Unbekannten eingeschlagen. Aus dem Seat wurden ein Rucksack sowie Bargeld entwendet. Der Seat stand auf einem Parkplatz vor einem großen Einkaufscenter in Friedlingen, in unmittelbarer Nähe der Dreiländerbrücke.

