Polizei Hagen

POL-HA: Mittelstraße - junger Mann zu Boden geschlagen

Hagen (ots)

Am Samstag, 09.03.2024, kam es gegen 05:25 Uhr in der Mittelstraße zu einer gefährlichen Körperverletzung. Zwei junge Männer und zwei Frauen im Alter zwischen 17-19 Jahren waren auf dem Heimweg, als sie von einer sechsköpfigen Gruppe Gleichaltriger nach vorausgegangenen Streitigkeiten in einem Club grundlos beleidigt und bedrängt wurden. Aus der Gruppe heraus wurden die beiden 19-jährigen Männer plötzlich mit Faustschlägen angegriffen, bis einer der beiden zu Boden ging. Daraufhin flüchteten die Angreifer unerkannt in Richtung Friedrich-Ebert-Platz. Ein Geschädigter musste zur Behandlung einem Krankenhaus zugeführt werden. Hinweise zu möglichen Tätern nimmt die Polizei Hagen unter 02331/986-2066 entgegen.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell