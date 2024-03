Polizei Hagen

POL-HA: Gemeinsame Kontrollen von Schwerpunktdienst und zivilem Einsatztrupp - 31-jähriger Drogendealer vorläufig festgenommen

Hagen-Wehringhausen (ots)

Am Donnerstag (07.03.2024) führten Beamte des Schwerpunktdienstes und des zivilen Einsatztrupps der Polizei Hagen vom Mittag bis zum späten Abend einen gemeinsamen Kontrolleinsatz durch. Einen Schwerpunkt setzten sie bei Ihrer Arbeit auf den Bodelschwinghplatz in Wehringhausen. Dort kontrollierten sie einen 31-jährigen Mann, den sie zuvor beim Handel mit Betäubungsmitteln beobachtet hatten. In dessen Wohnung fanden die Beamten anschließend neben Kokain, Haschisch, Amphetaminen und Bargeld auch Produkte zur Herstellung von Rauschgift sowie eine Feinwaage und Verpackungsmaterial. Die Polizisten nahmen den 31-Jährigen vorläufig fest und leiteten ein Strafverfahren gegen ihn ein. Im weiteren Verlauf des Kontrolleinsatzes fanden die Beamten außerdem Amphetamine und Cannabis bei einem 21-jährigen Mann am Hauptbahnhof auf und leiteten auch gegen ihn ein Strafverfahren ein. Der Schwerpunktdienst der Hagener Polizei sowie die Beamten den zivilen Einsatztrupps planen bereits für die kommenden Tage und Wochen ähnlich gelagerte Einsätze in Altenhagen, Wehringhausen sowie am Hauptbahnhof. (sen)

