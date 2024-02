Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Neuried, Altenheim - Gefährliche Körperverletzung, Zeugen gesucht

Neuried (ots)

Am Mittwoch soll kurz nach Mitternacht ein 36-jähriger Mann von zwei bislang unbekannten männlichen Jugendlichen in der Kehler Straße im Bereich einer Bar zusammengeschlagen worden sein. Der alkoholisierte 36-Jährige wurde dabei verletzt. Er wurde zur Behandlung seiner Blessuren mit einem Rettungswagen in eine nahe gelegene Klinik gebracht. Die bislang Unbekannten flohen laut Zeugenaussagen in Begleitung einer weiblichen Jugendlichen in unbekannte Richtung. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, wenden sich unter der Telefonnummer 0781 21-2200 an die Beamten des Polizeireviers Offenburg. /ng

