POL-OG: Baden-Baden, Sandweier - Wohnungseinbruch, Hinweise erbeten

Baden-Baden, Sandweier (ots)

In der Zeit zwischen Montag, 22 Uhr und Dienstag, 15:30 Uhr hat sich ein noch unbekannter Einbrecher Zutritt in eine im Erdgeschoss gelegene Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Sandweierer Straße verschafft. Eine anwesende Bewohnerin wurde gegen 2:30 Uhr durch Geräusche auf eine im Hof stehende, männliche Person aufmerksam. Der Unbekannte soll etwa 160 bis 170 Zentimeter groß, schlank und mit einer Jeans und dunklen Sportschuhen bekleidet gewesen sein. Ob es zu einem Diebstahlschaden kam, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Baden-Baden unter der Telefonnummer: 07221 680-0 in Verbindung zu setzen.

/ph

