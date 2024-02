Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oos - Betrunkener Mann beleidigt Beamte

Baden-Baden, Oos (ots)

Am Dienstagabend kam es in einem Narrendorf im Bereich der Ooser Bahnhofsstraße zu Beleidigungen gegenüber Einsatzkräften der Polizei. Einem 32-Jährigen wurde zuvor aufgrund von Streitigkeiten gegen 18.30 ein Platzverweis erteilt, den er allerdings nicht befolgte. Nachdem die Beamten dem Mann den erteilten Platzverweis abermals verdeutlichten, beleidigte er einen Polizisten und weigerte sich weiterhin, den polizeilichen Maßnahmen Folge zu leisten. Er wurde daher in Gewahrsam genommen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest beim Polizeiposten Baden-Baden-Oos ergab einen Wert von etwa 2,4 Promille. Dort kam es zu weiteren verbalen Entgleisungen gegenüber den Beamten.

/ja

