POL-OG: Hausach - Körperverletzungen an Fastnachtsveranstaltung, Zeugen gesucht - Nachtragsmeldung

Hausach (ots)

Wie die Ermittlungen der Beamten des Polizeipostens Wolfach mittlerweile ergaben, soll der 26-Jährige, der mit einem auffällig gelben Kostüm bekleidet war, im Laufe der Auseinandersetzungen durch mehrere Personen geschlagen und selbst noch am Boden liegend getreten worden sein. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, wenden sich unter der Telefonnummer 07834-8357-0 an die Beamten des Polizeipostens Wolfach. /ng

Ursprungsmeldung vom Montag, 12. Februar 2024, 13:30 Uhr

Hausach - Körperverletzungen an Fastnachtsveranstaltung

Hausach Im Verlauf des Sonntags kam es im Rahmen einer Fastnachtsveranstaltung auf dem Gustav-Rivinius-Platz zu mehreren Körperverletzungen. Gegen 16:30 Uhr gerieten ein 21-Jähriger und ein 26-Jähriger aneinander, wobei dem 21-jährigen Mann offenbar mehrfach mit einem Metallbecher ins Gesicht geschlagen worden sein soll. Die beiden mussten durch anwesende Personen getrennt werden, wodurch eine Zeugin mutmaßlich ohne direkten Einfluss der beiden Beteiligten, zu Boden fiel und sich im Gesicht verletzt haben soll. Den 26-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.

Ebenso geriet eine Gruppe von mehreren Personen gegen 22:15 Uhr in Streit, nachdem ersten Erkenntnissen zu Folge ein 17-jähriges Mädchen von einem 44-jährigen Mann so an deren Tasche gehalten und gezogen wurde, dass die Jugendliche Schmerzen erlitt. Mehrere Zeugen sollen folgend beobachten haben, wie eine weitere Person von dem Mann körperlich angegangen wurde. Die körperliche Auseinandersetzung endete dahingehend, dass der 44-Jährige seinen 16-jährigen Kontrahenten so angegangen haben soll, dass dessen Hemd riss. Dem Mann wurde in der Folge ein Platzverweis erteilt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

