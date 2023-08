Polizei Paderborn

POL-PB: Zwei Verletzte bei Fahrradunfall

Hövelhof (ots)

(mb) Am Donnerstag sind auf dem Wassermannweg eine Frau und ein Junge mit ihren Fahrrädern zusammengestoßen. Beide erlitten Verletzungen.

Eine 59-jährige Pedelec-Fahrerin fuhr um 17.50 Uhr auf dem Wassermannsweg in Richtung Paderborner Straße. An der Einmündung Büskerweg galt für sie rechts vor links. Eine hohe Hecke und ein verbotswidrig zu nah an der Einmündung geparktes Auto sorgten für Sichtbehinderungen. Als ein 12-jähriger Junge mit seinem Fahrrad aus dem Büskerweg nach links auf den Wassermannweg einbog und dabei knapp vor dem geparkten Wagen die Kurve schnitt, kam es zur Kollision mit der Pedelec-Fahrerin. Beide stürzten und verletzten sich. Ein Notarzt versorgte die Verletzten am Unfallort. Die Radfahrerin wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Paderborn gebracht und dort stationär aufgenommen. Den verletzten Jungen brachte der Notarzt nach Hause in die Obhut der Eltern.

