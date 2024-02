Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Räuberischer Diebstahl

Kehl (ots)

Am Montagmorgen betrat kurz vor 11 Uhr ein Mann ein Juweliergeschäft in der Hauptstraße. Er griff ohne Umschweife mehrere frei zugängliche Schmuckstücke aus dem Schaufenster und flüchtete sofort wieder aus dem Geschäft. Ein Mitarbeiter versuchte noch vergebens ihn daran zu hindern. Nach kurzer Flucht gelang es Mitarbeitern und einem Passanten den Flüchtenden in der Fußgängerzone zu stellen. Unter Androhung von Gewalt gelang ihm letztendlich die Flucht. Der Täter wird von Zeugen zwischen 25 und 35 Jahre alt, ungefähr 175 Zentimeter groß und sehr schlank beschrieben. Er trug zur Tatzeit einen dunklen Kapuzenpulli und ein schwarzes Tuch als Maskierungsmittel. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden Goldketten und Diamantringe in bislang noch nicht abschließend ermitteltem Wert entwendet. Sachdienliche Hinweise, insbesondere auch zur Fluchtrichtung, nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0781 21-2820 entgegen. /ag

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell