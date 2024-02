Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Verfolgungsfahrt

Offenburg (ots)

Eine Verfolgungsfahrt lieferte sich in den frühen Dienstagmorgenstunden ein 31-jähriger BMW-Fahrer mit einer Polizeistreife. Gegen 1:45 Uhr soll der Mann eine Verkehrskontrolle in der Ortenberger Straße / Helene-Weber-Straße mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit passiert haben. Die anschließende Verfolgung der Streifenbesatzung zog sich über den Südring, den Resedenweg und den Lilienweg. Ohne Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer soll der Fahrer hierbei sämtliche Geschwindigkeitsbegrenzungen und die Aufforderung der Beamten anzuhalten, missachtet haben. Die rasante Fahrt nahm jedoch in der Straße 'Fliederweg / Gladiolenweg' in einer Sackgasse ihr Ende. Die Beamten konnten bei dem 31-Jährigen Alkoholgeruch wahrnehmen, ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa einem Promille. Auch ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv, bei einer Durchsuchung des PKW konnten außerdem geringe Mengen Marihuana aufgefunden werden. Der Mann war zudem nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Der Fahrer sieht nun mehreren Strafanzeigen entgegen. /ng

