POL-OG: Lahr, Offenburg - Täter zu Einbruch ermittelt

Lahr (ots)

Am Montagabend wurde kurz vor Mitternacht im Bereich Bürgerpark ein Snack- und Getränkeautomat von einem zunächst unbekannten männlichen Täter aufgebrochen. Im Anschluss ging der Täter mit Waren aus dem Automat auf einem Fahrrad flüchtig. Gegen 4 Uhr konnte nach einem Hinweis in Offenburg, im Bereich der B3, Einmündung Kreuzwegstraße, ein 22-Jähriger durch eine Polizeistreife angehalten und kontrolliert werden. Aufgrund der ersten durchgeführten Ermittlungen und der bei ihm aufgefundenen Gegenstände besteht der dringende Verdacht, dass der 22-Jährige im Zusammenhang mit dem zuvor genannten Einbruch in Lahr stehen könnte. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Auch ist die Herkunft des vom jungen Mann mitgeführten Fahrrades der Marke Cube bislang unklar. Die Polizei erbittet Hinweise unter der Rufnummer 07821 277-0.

