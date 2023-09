Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Zeugen halten Taschendiebin fest

Viersen (ots)

Dank aufmerksamer Zeugen konnte eine alte Dame einen hohen dreistelligen Eurobetrag, der ihr gestohlen worden war, wieder in Empfang nehmen.

Die Frau, eine 83-jährige Viersenerin, war gegen 11.45 Uhr in einem Geschäft in der Fußgängerzone gewesen und hatte dort einkaufen wollen. Das Geld, das sie zuvor an einem Geldinstitut in der Nähe abgeholt hatte, hatte sie in ihrer Handtasche verstaut. Diese Handtasche hatte sie an ihrem Rollator festgebunden.

Während sie an einem Kleiderständer stand, bemerkte sie, dass zwei Frauen sich auffällig nah an sie herandrängten. Dann sah sie, dass eine 25-Jährige ihre Tasche öffnete und das Geld entnahm. Sie begann sofort, laut um Hilfe zu schreien. Die beiden Frauen rannten aus dem Geschäft, dabei ließ die mutmaßliche Diebin das Geld fallen.

Durch die Schreie aufgeschreckt reagierte eine Mitarbeiterin des Geschäfts geistesgegenwärtig. Sie nahm sofort die Verfolgung der Täterin auf und rief noch einen Kollegen hinzu. Diesem gelang es, die Frau in der Nähe zu stellen und festzuhalten. Die zweite Frau konnte unerkannt entkommen.

Zeugen erkannten die Frau, die festgehalten werden konnte, einwandfrei als diejenige wieder, die das Geld aus der Tasche genommen hatte. Die polizeibekannte Frau wurde vorläufig festgenommen und am Freitagmorgen wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an. /hei (856)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell