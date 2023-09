Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Portmonee gestohlen - Zeugen gesucht

Viersen (ots)

Am 31.08.2023 wurde gegen 12.00 Uhr ein Portmonee aus einer Einkaufstasche in einem Supermarkt auf der Hauptstraße in Viersen gestohlen. Eine 61-jährige Viersenerin befand sich in dem Supermarkt und ließ ihre Einkaufstasche mit dem Portmonee für kurze Zeit unbeaufsichtigt stehen. Unbekannte öffneten die Tasche und entwendeten das Portmonee, in welchem sich Bargeld und Papiere befanden. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise unter der 02162/377-0. / AM (854)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell