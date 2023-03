Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 30.000 Euro Sachschaden

Landkreis Sömmerda (ots)

Donnerstagvormittag kam es auf der B4 am Abzweig Schwerstedt zu einem Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger BMW-Fahrer hatte beim Auffahren auf die B4 die Kontrolle über sein Auto verloren. Dabei geriet das Heck seines Autos in den Gegenverkehr. Dort kam es zum Zusammenstoß mit einem 31-jährigen Ford-Fahrer, der auf der B4 in Richtung Straußfurt unterwegs war. Der BMW-Fahrer wurde leicht verletzt, der Ford-Fahrer zog sich schwere Verletzungen zu. An den Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 30.000 Euro. Neben der Polizei kam auch die Feuerwehr zur Beseitigung einer Ölspur zum Einsatz. (SO)

