Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Renchen - Kollision mit Kleinkraftrad

Renchen (ots)

Am Montagmorgen kam es gegen 07.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der K5312. Eine Pkw-Fahrerin befuhr die Vogesenstraße in Richtung der K5312. Auf Höhe der Einmündung soll die Pkw-Fahrerin die Vorfahrt einer aus Richtung Wagshurst kommenden Kraftrad-Führerin nicht beachtet haben, sodass es zu einer Kollision kam. Die 17-jährige Lenkerin des Kraftrads wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. /ja

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell