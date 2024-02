Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oppenau - Nach Diebstahl mit Hammer auf E-Bike Besitzer losgegangen, Zeugen gesucht

Oppenau (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es zu einem Fahrraddiebstahl aus einer Garage in der Hauptstraße. Zwei bislang unbekannte Täter sollen zwischen 02.15 Uhr und 02.30 Uhr gewaltsam die verschlossene Garagentür geöffnet und dort ein ebenfalls verschlossenes E-Mountainbike geklaut haben. Aufgrund der Geräusche sollen die Bewohner des Hauses geweckt geworden sein, bei der Nachschau in der Garage konnte der Diebstahl festgestellt werden. Der 34-jährige Bewohner des Hauses soll sich in der Umgebung umgeschaut und dabei zwei Männer festgestellt haben, die offenbar gerade dabei waren das Schloss des Fahrrads zu öffnen. Auf die Ansprache des Hausbewohners sollen die Männer mit einem Hammer ausgeholt haben, der 34-Jährige habe sich jedoch mit einer Taschenlampe wehren können. Daraufhin sollen die mutmaßlichen Täter geflüchtet sein, eine anschließende Fahndung der Polizei verlief negativ. Sowohl an der Garage, als auch am Schloss des E-Bikes konnten Aufbruchsspuren festgestellt werden. Die mutmaßlichen Täter sollen beide schlank sein, eine Größe von etwa 175 cm aufweisen, ein südländisches Erscheinungsbild haben und etwa 20 bis 25 Jahre alt sein. Einer der beiden soll eine schwarze Jacke, einen weißen Kapuzenpullover, eine dunkle Hose und dunkle Schuhe getragen haben. Der andere Mann habe eine grüne Jacke, ebenfalls eine dunkle Hose und dunkle Schuhe getragen. Die Polizei bittet um die Mithilfe von Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und beim Polizeirevier Achern/Oberkirch unter der Nummer 07841 7066-0 sachdienliche Hinweise geben können. /ja

