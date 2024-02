POL-OG: Oppenau - umgestürzter Motivwagen

Rheinmünster (ots) - Am Flughafen Karlsruhe Baden-Baden fanden Mitarbeiter der Fluggastkontrollstelle am Samstagmorgen gegen 7:45 Uhr im Handgepäck eines Jugendlichen einen verbotenen Schlagring, der von der Polizei in Verwahrung genommen werden musste. Dem Jugendlichen droht nun eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz, konnte aber in Obhut seiner Eltern den Ferienflug antreten. /ha Rückfragen bitte ...

