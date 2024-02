POL-OG: Rastatt - Vorfahrt missachtet

Gengenbach (ots) - Im Zuge einer Verkehrskontrolle konnte am Sonntag gegen 17:45 Uhr in der Straße 'Reichenbachtal' festgestellt werden, dass eine 41-jährige VW-Fahrerin, offenbar in der Folge des Genusses alkoholischer Getränke, nicht mehr in der Lage war ihr Fahrzeug sicher zu führen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Nach der Auswertung einer entnommenen Blutprobe, sieht die ...

