Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Firmengebäude/Ladendiebin attackiert Mitarbeiterinnen von Supermarkt

Menden (ots)

Über ein Fenster brachen Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag in ein Firmengebäude am Bieberkamp ein. Ein Berechtigter stellte den Einbruch am Morgen fest und informierte die Polizei. Ob etwas entwendet wurde, steht derzeit noch nicht fest. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Menden unter 02373/9099-0 entgegen. (schl)

Zwei Mitarbeiterinnen eines Supermarkts Am Papenbusch beobachteten am Mittwochmorgen, gegen 09:35 Uhr, wie eine 58-jährige Mendenerin Lebensmittel in ihren Rucksack steckte und den Markt verlassen wollte. Die Mitarbeiterinnen sprachen die Frau daraufhin an. Diese entgegnete mit wüsten Beschimpfungen. Als die beiden Geschädigten die Frau festhalten wollten, schlug und trat die Frau um sich. Zudem spuckte sie eine Mitarbeiterin an. Gegen die 58-Jährige wird nun wegen eines räuberischen Diebstahls ermittelt. (schl)

