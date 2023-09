POL-PDWIL: Verfolgungsfahrt mit Festnahme, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheit im Verkehr, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, mehrere Unfälle mit Flucht

Gerolstein (ots) - Am 30.08.2023 gegen 15:20 Uhr begaben sich bisher unbekannter Männer in den Norma-Markt in Gerolstein und versuchten mehrere Dosen Red Bull zu entwenden. Sie wurden durch die Angestellten des Marktes angesprochen, woraufhin sie sich schnell aus dem Laden entfernten und das Diebesgut zurückließen. Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiwache Gerolstein unter 06591 95260 erbeten werden. Rückfragen bitte an: ...

