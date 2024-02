Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schutterwald, A5 - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Schutterwald (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Montagvormittag ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen. Gegen 11 Uhr soll ein bislang unbekannter LKW- oder Sattelzuglenker die A5 in Richtung Süden befahren haben. Als der bislang unbekannte Verkehrsteilnehmer auf der Höhe Schutterwald von der rechten auf die mittlere Fahrbahn wechselte, musste eine Peugeot-Fahrerin, die auf der mittleren Fahrbahn fuhr, auf die linke Fahrbahn ausweichen um nicht zu kollidieren. Bei diesem Fahrbahnwechsel kollidierte die Peugeot-Fahrerin mit einem auf der linken Spur fahrenden BMW-Fahrer. Der noch unbekannte LKW- /Sattelzuglenker entfernte sich nach der Kollision der beiden Pkw unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 22.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Zeugen, welche die Situation beobachten konnten und sachdienliche Hinweise zu dem verursachenden Lkw oder Sattelzug geben können, werden gebeten sich mit dem Verkehrsdienst Offenburg, unter der Telefonnummer 0781 21-5200, in Verbindung zu setzen. /ng

