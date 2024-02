Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Ampelschaltung noch unklar, Zeugen gesucht

Rastatt (ots)

Unklarheit über die Ampelschaltung herrschte am Montagmorgen im Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall in Rastatt. Der Zusammenstoß ereignete sich gegen 7:15 Uhr auf der B462. Während eine 51-jährige Ford-Fahrerin, von der Autobahnausfahrt der A5 kommend, nach rechts auf die B462 abbiegen wollte, war es nach ersten Erkenntnissen das Ziel eines 39-jährigen BMW-Lenkers, die B462 geradeaus zu befahren. Hierbei kreuzten sich die Wege der beiden Verkehrsteilnehmer und es kam zur Kollision, wobei die Ford-Lenkerin in die Leitplanke abgewiesen wurde. Der genaue Ablauf ist derzeit noch umstritten, weil beide Unfallbeteiligten darauf beharren, bei Grünlicht die Ampel passiert zu haben. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 11.000 Euro. Verletzt wurde hierbei niemand. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall und dessen Hergang geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Rastatt unter der Telefonnummer 07222 761-0 zu melden. /ng

