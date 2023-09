Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Drei Brände in der Nacht - Celler Feuerwehr erneut in der Carstensstraße im Einsatz!

Celle (ots)

Um 1:12 Uhr wurde die Feuerwehr Celle zunächst zu einem Fahrzeugbrand an einem Gebäude in die Carstensstraße alarmiert. Drei weitere Einsätze folgten innerhalb kürzester Zeit. Ein weiterer Pkw-Brand sowie ein Feuer in einem Gebäude forderten die Einsatzkräfte.

Beim ersten Einsatz brannte ein Kleintransporter im Bereich der Ladefläche. Das Feuer konnte mit einem C-Rohr unter Atemschutz gelöscht werden. Rauch war jedoch in das angrenzende Wohngebäude gezogen, so dass dies mit einem Drucklüfter belüftet werden musste.

Noch während der laufenden Löscharbeiten wurde den Einsatzkräften ein PKW-Brand nur wenige Hundert Meter entfernt gemeldet. Der Entstehungsbrand konnte schnell gelöscht werden.

Die letzten Aufräumarbeiten liefen noch, da meldete ein einrückender Rettungswagen eine Rauchentwicklung aus einem Gebäude. Ebenfalls nur wenige Hundert Meter vom zweiten Brand entfernt. Sofort wurde die neue Einsatzstelle angefahren und weitere Kräfte hinzugezogen. Das Feuer in einem ehemaligen Tankstellengebäude konnte mit einem C-Rohr gelöscht werden. Zum Einsatz kamen mehrere Trupps unter Atemschutz.

Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache, der Rettungsdienst und die Polizei.

Zur Brandursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Celle, übermittelt durch news aktuell