FW Celle: Zwei Fahrzeugbrände in der Nacht

In der vergangenen Nacht musste die Feuerwehr Celle zu zwei Fahrzeugbränden in die Carstensstraße ausrücken. Um 1:41 Uhr erfolgte zunächst die Alarmierung zu einem brennenden Reifen an einem Kleintransporter. Wenige Minuten später wurde den Einsatzkräften ein brennender PKW gemeldet. Beide Einsatzstellen waren örtlich voneinander getrennt.

Während der Entstehungsbrand am Kleintransporter durch Kräfte der Polizei gelöscht werden konnte, brannte der PKW im Bereich des Motorraums. Das Feuer wurde mit einem C-Rohr unter Atemschutz gelöscht.

Im Einsatz war die Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache gemeinsam mit der Polizei.

Zur Brandursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

