FW Celle: Feuerwehrleute erhalten Eier zum Dank - "Das erleben wir nicht jeden Tag!"

Celle (ots)

Am Samstagnachmittag rückte die Feuerwehr Celle zu einem Schuppenbrand aus. Vor Ort hatten die Anwohner das Feuer bereits größtenteils gelöscht. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Celle führten Nachlöscharbeiten durch, um den Brand vollständig zu löschen.

Zum Abschluss der Arbeiten bedankten sich die Anwohner bei den ehrenamtlichen Helfern für ihren Einsatz. Den netten Worten folgte aber noch eine ungewöhnliche Geste. Die Feuerwehrleute erhielten einen Korb voller Hühnereier aus eigener Produktion. Mit großen Augen bedankte sich Einsatzleiter Arne Rehkopf und verteilte im Anschluss die Eier an die Einsatzkräfte.

"Das erleben wir nicht jeden Tag und haben uns sehr über die Geste gefreut. Das Frühstücksei am Sonntag ist so für alle gesichert.", erklärte Feuerwehrsprecher Florian Persuhn. Arne Rehkopf ergänzt: "Es war quasi ein ganz persönlicher Dank der Bewohner, so hatte doch der Hühnerstall gebrannt.". Die Hühner blieben bei dem Brand übrigens unverletzt. Wir sagen herzlichen Dank!

