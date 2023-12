Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bo., Unfall auf der B54 wegen Wendemanöver, Vollsperrung Mehrere Leichtverletzte

Steinfurt (ots)

Am Sonntagabend (03.12.23) musste die B54 auf Höhe der Anschlussstelle Dumte zeitweise voll gesperrt werden. Grund war ein Verkehrsunfall, bei dem mehrere Personen leicht verletzt wurden. Auslöser war ein Wendemanöver. Ein 78-jähriger Autofahrer aus Steinfurt fuhr zunächst gegen 19.45 Uhr mit einem schwarzen Toyota auf der B54 in Richtung Münster. Weil er feststellte, dass er seine Ausfahrt verpasst hatte, fuhr der Autofahrer zunächst rechts ran. Dann leitete er ein Wendemanöver ein, um wieder in Richtung Steinfurt-Borghorst/Gronau zu fahren. Ein 36-jähriger Autofahrer aus Altenberge fuhr zu dieser Zeit mit einem schwarzen BMW in Richtung Gronau. Die beiden Pkw kollidierten miteinander und landeten mit Totalschaden im Graben. In dem BMW befanden sich noch eine 38-jährige Frau, eine 57-jährige Mitfahrerin sowie ein achtjähriger Junge, alle drei aus Altenberge. Alle fünf Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt und mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Die B54 musste wegen des Unfalls auf Höhe der Ausfahrt Dumte zeitweise in beide Richtungen gesperrt werden. Der Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf rund 28.000 Euro.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang noch einmal darauf hin, dass das Wenden auf Kraftfahrtstraße wie der B54 grundsätzlich verboten ist. Das Wenden auf diesen Straßen mit hohen Geschwindigkeiten ist höchst gefährlich und kann zu schweren oder gar tödlichen Verkehrsunfällen führen. Hat man als Autofahrer eine Ausfahrt verpasst, muss man bis zur nächsten Ausfahrt weiter- und dort abfahren.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell