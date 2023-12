Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bu., Straßenraub Zeugen gesucht

Steinfurt (ots)

Eine 66-jährige Frau ist am Samstagabend (02.12.23) gegen 21.15 Uhr Opfer eines Straßenraubs geworden. Die Frau war mit einem Krankenfahrstuhl auf dem Heimweg, als sie plötzlich von einem unbekannten Täter festgehalten wurde. Die Tat ereignete sich an der Löffelstraße, in der Nähe der Steinstraße. Der Täter griff nach dem Portemonnaie der Frau und nahm das Bargeld in Höhe eines niedrigen dreistelligen Betrags heraus. Anschließend flüchtet er in unbekannte Richtung. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Er war etwa 25 bis 30 Jahre alt und etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß. Er war schlank und er trug eine dunkle Jacke, die Kapuze hatte er ins Gesicht gezogen. Er sprach deutsch mit einem nicht näher bestimmbaren Akzent. Die Polizei in Steinfurt ermittelt zu diesem Straßenraub. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte bei der Wache in Steinfurt unter 02551/15-4115.

