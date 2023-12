Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Auffahrunfall, 57-Jährige schwer verletzt An der Schulstraße

Lengerich (ots)

Bei einem Auffahrunfall ist am Freitagnachmittag (01.12.23) gegen 17.00 Uhr eine 57-jährige Frau schwer verletzt worden. Ein 54-jähriger Autofahrer aus den Niederlanden fuhr mit einem Skoda Karoq auf der Schulstraße in Richtung Tecklenburg. Aufgrund einer roten Ampel bildete sich auf Höhe der Hausnummer 58 ein Rückstau und der 54-Jährige musste anhalten. Als die Ampel wieder auf Grün wechselte, fuhr der Niederländer an. Von hinten kam in dem Moment ein 91-jähriger Autofahrer aus Lengerich mit einem Opel Astra angefahren. Er übersah offenbar das Stauende und fuhr auf den Skoda auf. Durch die Kollision wurde eine 57-jährige Beifahrerin des Autosfahrers aus den Niederlanden schwer verletzt. Die Niederländerin wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von geschätzt rund 6500 Euro.

