Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kuppenheim - Wohnungseinbruch, Zeugen gesucht

Kuppenheim (ots)

Ein bislang Unbekannter soll sich am Dienstag im Zeitraum zwischen 13 Uhr und 20 Uhr durch Aufhebeln der Hintertür mittels unbekanntem Gegenstand Zutritt in ein Haus in der Hans-Thoma-Straße verschafft haben. Im Inneren wurde nach ersten Erkenntnissen Schmuck im Wert von rund 500 Euro entwendet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Gaggenau unter der Rufnummer: 07225 9887-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell