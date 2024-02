Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach - Verkehrsunfall mit Fahrerflucht, Zeugen gesucht

Haslach (ots)

Am Dienstagabend musste eine 24-Jährige Beschädigungen an ihrem ordnungsgemäß abgestellten Fiat feststellen. Die Frau hatte ihren schwarzen Pkw am Morgen in der Engelstraße abgestellt, bei ihrer Rückkehr entdeckte sie Eindellungen, Lackantragungen und Kratzer an der Fahrertüre. Offenbar hatte ein Verkehrsteilnehmer das Fahrzeug beschädigt und sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne den Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Der geschätzte Sachschaden liegt bei etwa 1.000 Euro. Die Polizei bittet nun um die Mithilfe von Zeugen, die den Vorfall zwischen 8.40 Uhr und 18.00 Uhr beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise werden von den Beamten des Polizeireviers Haslach unter der Nummer 07832 975920 entgegengenommen. /ja

