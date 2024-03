Polizei Hagen

POL-HA: Ein Leichtverletzter nach Verkehrsunfall in Boele

Hagen-Boele (ots)

Ein 35-jähriger Autofahrer wurde am Donnerstagabend (07.03.2024) bei einem Verkehrsunfall in Boele leicht verletzt. Der in Hagen wohnhafte Mann stand, gegen 22.30 Uhr, mit seinem Opel an einer roten Ampel auf der Hagener Straße. Ein 27-jähriger Hagener fuhr mit seinem Mercedes von hinten auf den Opel zu und konnte sein Auto aus noch ungeklärter Ursache nicht mehr rechtzeitig zum Stillstand bringen. Er fuhr dem 35-Jährigen auf, der sich bei dem Unfall leicht an der Hand verletzte. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen. (sen)

