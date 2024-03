POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung wegen des Verdachts des schweren Raubes - Wer kennt diesen Mann?

Hagen-Hohenlimburg (ots) - Im Zeitraum von Dienstagnachmittag (05.03.2024) bis Mittwochmorgen brachen bislang unbekannte Täter in die Werkstattschule im Wachtelweg in Hagen Hohenlimburg ein. Sie drangen über die Notausgangstür des Objektes in das Gebäude ein. Wegen eines zurückliegenden Einbruchs war diese Tür mit einer Notverglasung versehen. Diese Verglasung wurde durch die Täter zertrümmert. Im Lehrerzimmer des ...

mehr