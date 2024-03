Polizei Hagen

POL-HA: Vier Männer nach Ladendiebstahl in Baumarkt vorläufig festgenommen

Hagen-Altenhagen (ots)

Polizeibeamte nahmen am Donnerstagnachmittag (07.03.2024) in Altenhagen vier Männer nach einem Ladendiebstahl in einem Baumarkt fest. Ein Mitarbeiter alarmierte die Polizei, gegen 16.00 Uhr, zur Eckeseyer Straße und sagte den Beamten, dass sich vier Männer in dem Geschäft auffällig verhalten. Ein 45-Jähriger hatte ein Akkuset aus einem Regal genommen und dieses unter seiner Kleidung versteckt. Ein weiterer 45-jähriger Mann nahm ein Lasermessgerät an sich. Die Polizisten fanden später weiteres Diebesgut im Gesamtwert von knapp 400 Euro bei ihnen. Neben den beiden 45-jährigen Männern hielten sich zwei weitere Verdächtige (34 und 32) in dem Laden auf. Ersten Ermittlungen zufolge agierten alle vier Männer gemeinsam. Wegen vorliegender Haftgründe nahmen die Polizeibeamten sie vorläufig fest. Die Kripo hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

