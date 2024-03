Polizei Hagen

POL-HA: Kind mit Fahrrad wird nach Verkehrsunfall gesucht

Am Freitag Morgen, 08.03.2024, gegen 07:20 Uhr, fuhr eine 42-jährige Frau mit einem Pkw Subaru aus einer Grundstücksausfahrt an der oberen Voerder Straße. Als sie den Gehweg kreuzte kam ein Kind von links auf einem Fahrrad angefahren und fuhr in die linke Seite des Pkw. Das Kind stürzte zu Boden und verletzte sich leicht am Bein. Nach kurzer Befragung durch die Frau, setzte sich das Kind wieder auf sein Rad und fuhr weiter in FR Haspe, weil es dort zur Schule wollte. Es soll sich um einen etwa 11-jährigen Jungen mit einem bordeauxroten Fahrrad gehandelt haben. Die Polizei Hagen sucht nun nach diesem Kind und auch nach Zeugen für den Verkehrsunfall. Hinweise werden unter 02331/986-2066 entgegen genommen.

