Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunkener leistet Widerstand

Erfurt (ots)

Ein 34-jähriger Betrunkener leistete Samstagabend in Erfurt Widerstand. Der Mann fuhr mit seinem Fahrrad kurz nach 22:00 Uhr zu einer Tankstelle in der Weimarischen Straße. Dort randalierte er, woraufhin ein Mitarbeiter die Polizei verständigte. Bei der anschließenden Sachverhaltsaufnahme verhielt sich der 34-Jährige weiterhin aggressiv und musste durch die eingesetzten Polizisten gefesselt werden. Dabei wehrte er sich heftig, in dem er versuchte, die Beamten zu treten. Dennoch gelang es der Streifenbesatzung, den Mann für eine Blutentnahme zu einer Dienststelle zu bringen. Gegen den renitenten 34-Jährigen wurden Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamten erstattet. (DS)

