POL-HI: Zeugenaufruf nach Kennzeichendiebstahl

Hildesheim (ots)

Alfeld (gen) - In der Nacht vom 29.11.2023 auf den 30.11.2023 wurden in der Straße Perkwall, in Höhe der Warenanlieferung des Kaufland-Marktes, die Kennzeichen eines dort geparkten PKW entwendet. Es handelte sich hierbei um rote, sogenannte "Überführungskennzeichen". Die Kennzeichenhalterungen am PKW wurden ebenfalls beschädigt. Wer Täterhinweise geben kann wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Alfeld in Verbindung zu setzen.

